Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du PSG a tenté de convaincre Edinson Cavani...

Publié le 6 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Ancien joueur du PSG et désormais à Penarol, Cristian Rodriguez a révélé avoir tenté de convaincre Edinson Cavani.

Durant l’hiver, l’avenir d’Edinson Cavani était au coeur de toutes les rumeurs. A 6 mois de la fin de son contrat, l’Uruguayen souhaitait quitter le PSG. Très intéressé, l’Atlético de Madrid n’a finalement pas réussi à trouver d’accord avec le club de la capitale. Cavani est donc resté au PSG, bien qu’il ait reçu d’autres propositions.

« Il m’a dit non »

Dans un entretien accordé à As, Cristian Rodriguez a fait certaines révélations concernant Edinson Cavani. Ancien joueur du PSG, désormais à Penarol, il a annoncé : « Je l’ai invité à jouer à Penarol. Je l’ai appelé et il m’a dit non ».