Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès et «l'éternel problème Cavani»...

Publié le 4 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Invité à prendre position concernant la concurrence opposant Edinson Cavani à Mauro Icardi, Pierre Ménès pointe du doigt le manque de réalisme du Matador.

Edinson Cavani ou Mauro Icardi ? C'est le dilemme qui s'offre à Thomas Tuchel à une semaine du match retour contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si l'Argentin avait très bien débuté la saison, il a connu un coup d'arrêt en début d'année. De son côté, Edinson Cavani, qui avait perdu sa place de titulaire, revient fort. Auteur de son 200e but sous les couleurs du PSG contre les Girondins de Bordeaux (4-3), le Matador était de nouveau titulaire contre Dijon (4-0) mais a manqué de nombreuses occasions, tandis que Mauro Icardi a trouvé le chemin des filets à peine entré en jeu. Par conséquent, Pierre Ménès a rapidement tranché entre les deux attaquants.

«Certes, il a mis 200 buts avec le PSG, mais il a eu 500 occasions»