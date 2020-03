Mercato - Tottenham : Une enveloppe de 120 millions pour Mourinho ?

Foot - Mercato - Tottenham

Après une finale de Ligue des Champions disputée la saison passée, les Spurs de Tottenham connaissent une saison plus compliquée. Mais Mourihno disposerait d’une belle enveloppe pour se renforcer la saison prochaine…

Actuellement 7e de Premier League à 10 points du podium, Tottenham connaît une saison plus compliquée qu’à l’accoutumée. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions a, de surcroît, perdu Christian Eriksen, parti à l’Inter Milan cet hiver… Même si le prometteur Steven Bergwijn est arrivé, José Mourinho souhaiterait de nouveaux renforts pour l’été prochain Et la direction des Spurs aurait déjà alloué une enveloppe de 120 millions d’euros au Special One pour le prochain mercato estival. De quoi se régaler…

Des renforts défensifs attendus

Mais une question se pose alors : qui recruter ? Selon les informations du Daily Express , c’est le secteur défensif des Spurs qui serait ciblé pour des renforts. Jan Vertonghen étant en fin de contrat en juin prochain, il faut lui trouver un remplaçant, même si le jeune Japhet Tanganga pousse et réalise de belles performances. Ainsi, les noms de Ruben Dias (SL Benfica) et Nathan Aké (Bournemouth) sont cités. Le premier, courtisé depuis plusieurs années par des cadors, est évalué à 38M, mais disposerait d’une clause libératoire à 100M fixée par Benfica. De son côté, le jeune Néerlandais Aké est évalué à 35M. Cependant, encore une fois, Tottenham a de la concurrence sur le dossier, étant donné que Chelsea dispose d’une clause de rachat prioritaire pour son ancien défenseur (le montant du deal s’élèverait à 45M).

Des latéraux ciblés, pas d’attaquant

En plus d’une défense centrale à renforcer, les Spurs cherchent de nouveau latéraux. Walker-Peters étant parti à Southampton en prêt, Tottenham aurait besoin d’un nouveau latéral droit. Max Aarons (Norwich, 15M) et Youcef Atal (OGC Nice, 25M) sont les cibles prioritaires côté droit. A gauche, après le départ de Danny Rose à Newcastle, Mourinho souhaiterait attirer le latéral de la surprenante équipe de Leicester Ben Chilwell. En revanche, pour le moment, aucun renfort offensif n’a été évoqué, la polyvalence des éléments actuels de l’effectif (Son, Lucas, Bergwijn, Lamela) permettent d’avoir de nombreuses solutions.