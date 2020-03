Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Quel avenir pour ce défenseur de la Juventus ?

Publié le 6 mars 2020 à 5h10 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs l’été dernier, le défenseur Italien de la Juventus de Turin Daniele Rugani a totalement disparu de la circulation cette saison. Une situation qui pourrait le conduire à un départ…

7 petites rencontres disputées, toutes compétitions confondues, avec la Juventus cette saison. C’est le très triste bilan du pourtant prometteur défenseur central Italien Daniele Rugani. Avec 630 pauvres petites minutes de jeu cette saison dans les jambes, Rugani ne se retrouve que très rarement sur le banc des remplaçants, et encore moins souvent sur la pelouse. 5e dans la hiérarchie de Sarri derrière Bonucci, De Ligt, Chiellini et Demiral, Rugani devrait, cette fois, aller voir ailleurs.

La Roma toujours intéressée ?

D’après le Corriere Torino , une vente de Rugani semble « inévitable » l ors du prochain mercato d’été. Et il pourrait bien rester en Italie. En effet, l’AS Roma s’était manifestée l’été dernier pour essayer d’attirer le défenseur de 25 ans. La Juventus en attendait 25 millions, ce qui avait quelque peu refroidi l’AS Rome. Pourtant, le club pourrait revenir à la charge après avoir définitivement bouclé l’arrivée de Gianluca Mancini, et en attendant une décision sur l’avenir de Chris Smalling, dont l’avenir à Rome est toujours en suspens malgré son envie déclarée de rester dans la capitale italienne.

Destination Premier League ?