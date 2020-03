Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo - Neymar, les dessous d'une relation compliquée

Publié le 5 mars 2020 à 4h10 par La rédaction

Après la défaite du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1), de vieux démons ont rattrapé le club parisien. Neymar, auteur d’une sortie médiatique assez controversée, a une fois de plus confirmé la nature tendue de ses relations avec son directeur sportif, Leonardo.

Ce n’est un secret pour personne : la relation entre Leonardo et Neymar est loin d’être simple. Revenu l’été dernier en terres parisiennes, le directeur sportif brésilien affirmait, dans une interview d’après match suite à une victoire 2-0 du PSG à Metz en août dernier, que sa relation avec la star brésilienne était « compliquée » . « Je ne le connaissais pas avant, je ne l’avais jamais vu » expliquait-il. « Pour dire la vérité, cette relation n’est pas la plus tranquille. C’est compliqué ».

Un départ avorté

L’été dernier, Neymar clamait haut et fort son envie de retourner au FC Barcelone. Cependant, quelques conditions étaient posées par Leonardo pour ouvrir la porte à un départ. À trois jours de la fin du mercato, des discussions avaient été enclenchées entre le club de la capitale française et le Barça. Leonardo confirmait les envies de départ de sa star : « Sa position a toujours été claire, et la nôtre aussi. On a toujours dit depuis le début que si une proposition nous satisfaisait, il pouvait partir. Ça n’a pas été le cas. » D’après le média sportif Brésilien UOL Esporte , et plus précisément leurs correspondants Parisiens, la situation n’a pas manqué de s’envenimer à la suite de ce transfert avorté. En effet, selon eux, Neymar « ignorait » totalement le directeur sportif dans les couloirs du club, estimant que ce dernier n’avait rien fait pour l’aider à quitter le PSG. De son côté, Leonardo affirmait avoir reçu une « proposition écrite officielle » de la part de Barcelone en toute fin de mercato, le 27 août (à 5 jours de la clôture). Un délai bien trop court pour permettre des négociations correctes et acceptables entre les deux clubs.

Dortmund, encore une étincelle ?