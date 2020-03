Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Ce transfert qui n’a plus qu’à se signer…

Publié le 5 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Un gros transfert serait sur le point d’être bouclé pour la saison prochaine du côté de l’Olympique Lyonnais. Avec les arrivées de plusieurs joueurs dans le secteur offensif, le buteur Moussa Dembélé pourrait être vendu lors du prochain mercato.

Moussa Dembélé pourrait quitter Lyon l’été prochain. Tout semble prêt pour une vente de l’attaquant vedette de l’OL dès le prochain mercato estival et le buteur français de 23 ans dispose de plusieurs pistes. Auteur d’une très bonne saison sur le plan statistique (25 matchs, 14 buts et 2 passes décisives), Dembélé fait tourner des têtes, notamment outre-Manche. Selon les informations du 10sport.com , Arsenal a coché le nom du buteur de l’OL sur sa liste, et Dembélé serait désormais leur cible prioritaire en cas de départ de Pierre-Eymerick Aubameyang. Mais d’autres clubs étrangers s’intéressent à Moussa Dembélé, même si c’est bien en Angleterre qu’il dispose de la meilleure côte. Étant donné que c’est un pays qu’il connaît bien (passé par Fulham entre 2012 et 2016), Dembélé pourrait se laisser tenter par un club du Big 6 anglais.

Déjà remplacé à Lyon ?

Dans l’optique d’un transfert du buteur, l’OL a déjà tout préparé cet hiver. Karl Toko-Ekambi a signé cet hiver en provenance de Villarreal pour un prêt avec option d’achat de 20 millions. Memphis Depay, qui se remet d’une rupture des ligaments croisés d’un genou, va revenir très rapidement de blessure, lui qui souhaite être prêt pour l’Euro 2020. Martin Terrier serait également une possibilité en tant que doublure.



Même si Dembélé s’en va, les possibilités de remplacement en interne ne manquent donc pas du côté de l’OL, alors que plusieurs jeunes joueurs poussent pour gratter du temps de jeu. Ainsi, le prodige Lyonnais Rayan Cherki pourrait profiter de ce départ pour faire son trou, et confirmer tous les espoirs placés en lui. À noter également la présence d’Amine Gouiri en embuscade.

Un nouveau record de vente ?