Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani reçoit un gros conseil pour son avenir !

Publié le 5 mars 2020 à 22h15 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani restera donc au PSG jusqu’au terme de son contrat, l’Uruguayen aurait toutes les raisons de rejoindre l’Atlético de Madrid ensuite.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani semble actuellement connaître ses derniers moments avec le club de la capitale. En fin de contrat, l’Uruguayen ne devrait pas prolonger et sera ainsi libre de choisir son prochain club. De quoi possiblement relancer l’intérêt de l’Atlético de Madrid. Une association entre les Colchoneros et Cavani qui pourrait d’ailleurs faire des étincelles.

Un avenir à l’Atlético ?

Ancien joueur du PSG et de l’Atlético de Madrid, Cristian Rodriguez a évoqué l’avenir d’Edinson Cavani. Et pour l’Uruguayen, son compatriote ferait bien de rejoindre la capitale espagnole. « Cavani serait inarrêtable avec l’Atlético aux côtés de Simeone », a-t-il lâché pour As.