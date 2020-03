Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait lancé les grandes manœuvres pour le mercato !

Publié le 5 mars 2020 à 14h30 par A.M.

Andoni Zubizarreta a visiblement entendu les réclamations d'André Villas-Boas et aurait déjà prévu des rendez-vous avec l'entourage de joueurs suivis par l'OM.

« Nous sommes des adultes, et on prendra des décisions face à face quand le timing sera bon. Il ne faut pas sauter les étapes, quand le club sera prêt, je voudrais discuter sur ce qui va se passer l'année prochaine, c'est normal, je suis sous contrat avec l'OM ». Présent en conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas manqué de rappeler qu'il espérait que l'OM se renforce l'été prochain grâce à la manne financière récupérée de la qualification en Ligue des Champions qui est très bien engagée, le club phocéen étant un solide dauphin du PSG. Et visiblement Andoni Zubizarreta aurait entendu les réclamations de son entraîneur.

Zubizarreta aurait déjà prévu des rendes-vous