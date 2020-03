Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a reçu une étonnante proposition cet hiver !

Publié le 5 mars 2020 à 20h45 par T.M.

Courtisé par l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani aurait aussi reçu d’autres propositions.

Finalement, au terme d’un long feuilleton Edinson Cavani est resté au PSG cet hiver. Bien que l’Uruguayen souhaitait partir à 6 mois de la fin de son contrat, l’Atlético de Madrid n’a pas réussi à répondre aux attentes de Leonardo. Les Colchoneros étaient pourtant très intéressés et ils n’étaient pas les seuls à rêver de Cavani.

« Je l’ai appelé »

Cet hiver, Edinson Cavani aurait bien pu prendre la direction de l’Uruguay. C’était en tout cas l’envie de Cristian Rodriguez, ancien joueur du PSG et désormais à Penarol. Pour As, l’Uruguayen a assuré au sujet de Cavani : « Je l’ai invité à jouer à Penarol. Je l’ai appelé et il m’a dit non ».