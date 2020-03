Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille royale entre Zidane et Setién pour Fabian Ruiz ?

Publié le 5 mars 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Rivaux sur les terrains, le Real Madrid et le FC Barcelone devraient également l’être concernant la piste menant à Fabian Ruiz, milieu de terrain de Naples.

De retour au premier plan, Fabian Ruiz brille à Naples. Sa performance face au FC Barcelone lors du huitième de finale de la Ligue des Champions en est le parfait exemple. De quoi confirmer les intentions du Barça pour l’international espagnol. Les Blaugrana seraient sur les traces du milieu de Naples, à l’instar du Real Madrid. Zinedine Zidane et Quique Setién devraient donc être à la lutte pour Fabian Ruiz, alors que le Napoli aurait revu ses exigences à la baisse, avec une clause finalement comprise entre 70 et 80M€.

Une guerre des enchères entre le Real Madrid et le Barça ?