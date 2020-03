Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste de Zidane finalement recrutée par... Mikel Arteta ?

Publié le 5 mars 2020 à 18h30 par La rédaction

Auteur de 18 buts et 8 passes décisives en 26 matchs de championnat belge, Jonathan David serait sur les tablettes du Real Madrid. Mais un concurrent de taille serait passé à l'attaque dans ce dossier.

Jonathan David verra son contrat prendre fin à La Gantoise en juin 2023. Et à en croire les récentes déclarations de son agent, le milieu offensif canadien devrait quitter la Belgique plus rapidement que prévu : « Jonathan est prêt pour la prochaine étape. Je comprends qu'ils (dirigeants de La Gantoise) aimeraient le garder plus longtemps, mais Jonathan veut aller de l'avant », a récemment expliqué Nick Mavromaras, l’agent de la pépite canadienne. Pisté par le Real Madrid, l’attaquant de 20 ans pourrait filer en Angleterre.

Arsenal accélère pour David