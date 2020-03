Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez serait sur le point de boucler un dossier chaud !

Publié le 7 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

À la recherche d’un attaquant capable de concurrencer puis de succéder à Karim Benzema à terme, Florentino Pérez aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland dans sa liste prioritaire pour le prochain mercato. Et le Real Madrid pourrait d’ailleurs s’aligner sur la classe libératoire de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Et si Erling Braut Haaland connaissait un troisième club en l’espace d’une saison ? Révélé au Red Bull Salzbourg où il a enchaîné les buts en première partie de saison, l’attaquant norvégien a été transféré au Borussia Dortmund cet hiver pour 20M€ hors bonus où il continue de briller, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des champions. Ses performances ne passeraient pas inaperçues et le Real Madrid, qui aurait suivi sa progression avant qu’il ne s’engage avec le BvB resterait très intéressé par le profil du buteur de 19 ans.

Le Real Madrid prêt à passer à l’action pour Haaland ?