Mercato : L’Italie s’arrache ce joyau néerlandais de 18 ans !

Publié le 6 mars 2020 à 2h50 par La rédaction

Depuis le début de saison, le diamant brut de l’AZ Alkmaar Myron Boadu ne cesse d’épater toute l’Europe. Il fait tourner beaucoup de têtes, notamment en Italie, où son profil est très apprécié.

C’est le visage grave que Myron Boadu célébrait l’ouverture du score de l’AZ Alkmaar, le week-end dernier, sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Auteur de son 14e but de la saison en 23 rencontres de championnat disputées, Boadu a mis son équipe sur les bons rails d’une rencontre remportée 2-0, permettant à l’AZ de revenir à hauteur de l’Ajax en tête de l’Eredivisie. Grand artisan de la super saison que réalisent les hommes de Arne Slot dans le championnat Néerlandais, Boadu a braqué tous les projecteurs sur lui, et certains clubs ne sont pas passés à côté du prodige…

La Juventus est sur le coup

A la recherche d’un nouveau talent offensif, la Juventus de Turin sonde le marché à la recherche de la future pépite. Avec le bilan statistique affolant de Myron Boadu, difficile de passer à côté. Après que le Borussia Dortmund a chipé Erling Haaland au nez et à la barbe de tous les grands cadors européens, Boadu serait le prochain sur la liste des grands attaquants en devenir qui pourrait faire ses valises pour un grand club européen. La Juventus semble avoir une longueur d’avance dans le dossier, elle qui suit l’international Néerlandais (1 sélection, 1 but) depuis quelques temps maintenant. Néanmoins, la Juve va devoir composer avec la concurrence de l’AS Roma, qui pourrait chercher un jeune joueur aspirant à une place de titulaire pour remplacer un éventuel départ d’Edin Dzeko ; ou encore celle de l’AC Milan, qui recrute jeune et talentueux ces derniers temps, notamment en attaque (Rafael Leao…).

