Mercato - Real Madrid : Quel avenir pour Odegaard ?

Publié le 6 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Prêté à la Real Sociedad cette saison, Martin Odegaard affole les compteurs en Liga avec le club Basque. Assez pour que le Real Madrid essaye de le rapatrier plus tôt que prévu…

Initialement prêté 2 saisons à la Real Sociedad, le milieu offensif Norvégien Martin Odegaard pourrait rentrer plus tôt que prévu au Real Madrid. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, le jeune Norvégien (21 ans) fait parler sa qualité technique et sa qualité de passe exceptionnelles en terres basques. 3e joueur le plus influent en Liga au début du mois de février, Odegaard affole les compteurs, et le Real Madrid souhaiterait à tout prix le faire revenir à la Casa Blanca dès l’été prochain.

« Le plan est de jouer pour la Real pour 2 saisons »

Interrogé à ce sujet par le média Diario de Vasco , Martin Odegaard a clairement affiché ses envies de rester à la Real la saison prochaine. « Quand les gens me demandent si je serai là pour disputer la Ligue des Champions, je dis toujours que je suis très heureux et que le plan est de jouer pour la Real pour 2 saisons ». Pas de quoi inquiéter les supporters des txuri-urdines donc, encore dans la course en Liga Santander pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions. « Jouer contre les meilleures équipes du monde est quelque chose de formidable et c’est un rêve pour moi. Mais il y a de très bonnes équipes dans le combat, comme Getafe, l’Atlético, Séville ou Valence » a même ajouté le Norvégien.

Un rapatriement à prévoir ?

Malgré les ambitions claires du joueur, le Real Madrid ne semble pas vouloir lâcher l’affaire avec Odegaard. À l’heure où James Rodriguez et d’autres milieux de terrain pourraient quitter Madrid, Odegaard serait un remplaçant parfait. En plus de laisser sa chance à un jeune joueur très prometteur qui confirme enfin son potentiel, le Real Madrid ne dépenserait quasiment rien en faisant revenir Odegaard, en mettant prématurément un terme à son prêt. Affaire à suivre donc dans les prochains mois…