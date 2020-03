Foot - Mercato - Ajax

Mercato : L’Ajax aurait trouvé le successeur de Ziyech !

Publié le 6 mars 2020 à 1h50 par La rédaction

Avec le transfert de Hakim Ziyech vers Chelsea déjà acté pour l’été prochain, l’Ajax Amsterdam s’est déjà mis en quête d’un remplaçant… et pourrait même l’avoir déjà trouvé.

40 millions d’euros. C’est la somme qui sera déboursée par Chelsea, cet été, pour s’adjuger les services de l’international Marocain Hakim Ziyech, étincelant depuis deux saison sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam. Depuis, les Ajacides sondent le marché, afin de dégoter un nouveau diamant à polir. Et ils l’auraient peut-être déjà trouvé…

Calvin Stengs, la belle promesse

Dans son communiqué, Chelsea déclarait que « Ziyech est un gaucher qui est à l’aise lorsqu’il joue côté droit avant de pénétrer dans l’axe […], mais qui aime aussi jouer à gaucher pour attaquer en occupant pleinement l’espace et déposer le ballon dans la surface » . L’Ajax recherche donc un joueur jeune, présentant les mêmes caractéristiques et le même style de jeu. Et le remplaçant de Ziyech semble alors être une évidence : Calvin Stengs. Auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 24 rencontres d’Eredivisie avec l’AZ Alkmaar, l’international Néerlandais plaît beaucoup à l’Ajax de par sa polyvalence sur le front de l’attaque. Gaucher, il évolue beaucoup côté droit, d’où il aime partir avant de repiquer dans l’axe…

