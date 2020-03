Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour Ter Stegen !

Publié le 5 mars 2020 à 21h00 par A.C.

Approché par la Juventus ou encore le Bayern Munich récemment et annoncé proche d’un possible départ du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Que se passe-t-il avec Marc-André Ter Stegen ? L'avenir du gardien de but du FC Barcelone a pris une tournure surprenante depuis l’anecdote livrée par Radio Catalunya , qui laisse penser à un possible départ. Au sein du Barça on ne semble toutefois voir aucune intention de se séparer de l’international allemand, qui aurait d’ailleurs été approché par la Juventus et le Bayern Munich ces derniers mois, mais qui ne semble pas vouloir bouger.

Ter Stegen veut prolonger au Barça