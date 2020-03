Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le gros appel du pied du clan Haaland à Zidane !

Publié le 5 mars 2020 à 8h30 par B.C.

Recruté par le Borussia Dortmund cet hiver, Erling Braut Haaland serait suivi de près par le Real Madrid. Et à en croire son père, l'attaquant de 19 ans pourrait facilement s'acclimater au championnat espagnol.

Après un début de saison fracassant à Salzbourg, Erling Braut Haaland a rejoint le Borussia Dortmund cet hiver malgré l'intérêt de plusieurs gros clubs à son égard, à l'image de la Juventus et de Manchester United. Force est de constater qu'il ne s'est pas trompé puisque l'international norvégien est déjà la nouvelle sensation du football allemand avec 12 buts en 9 apparitions sous les couleurs du BVB, dont un doublé face au PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Des prestations qui ne passent pas inaperçues en Europe, et notamment à Madrid. Alors que les Merengue étaient déjà sur les traces d'Erling Braut Haaland en janvier, Zinedine Zidane n'aurait pas lâché la jeune pépite et pourrait même passer à l'action au cours du prochain mercato estival. Une offensive qui ne serait pas pour déplaire au père du joueur.

« La Liga est un très bon championnat pour mon fils »