Mercato - Real Madrid : Une ouverture pour cette star de Guardiola ?

Publié le 5 mars 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid et la Juventus lorgneraient sur Gabriel Jesus, l’attaquant de Manchester City ne serait pas satisfait de son rôle chez les Skyblues.

Buteur face au Real Madrid au Santiago Bernabeu lors de la victoire de Manchester City pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions le 26 février dernier (2-1), Gabriel Jesus figurerait sur les tablettes des dirigeants du Real Madrid pour le prochain mercato. Président du club merengue, Florentino Pérez voudrait imposer une concurrence à Karim Benzema et songerait à l’international brésilien. La Juventus aurait également des vues sur Jesus, comme Tuttosport l’expliquait dernièrement, Maurizio Sarri appréciant le profil de l’attaquant.

Gabriel Jesus insatisfait de son statut à Manchester City ?