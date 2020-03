Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prochain club de Zidane devrait être…

Publié le 6 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Son avenir au Real Madrid étant constamment remis en question, Zinedine Zidane pourrait quitter le club merengue en fin de saison. Et la Juventus serait en embuscade pour l’entraîneur français…

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Vous devez demander à quelqu’un d’autre. Dans le football, il n’y en a qu’un qui gagne et c’est ce que nous allons essayer. Ce qui me préoccupe c’est de me battre pour les titres », confiait récemment Zinedine Zidane sur son avenir sur le banc du Real Madrid, refusant donc de répondre clairement aux spéculations. Pourtant, il se dit à l’étranger que Zidane pourrait être poussé vers la sortie en fin de saison, et un autre cador étranger serait déjà à l’affût.

La Juventus en embuscade pour Zidane ?

Comme l’a révélé le Corriere della Serra jeudi, la Juventus Turin ferait de Zinedine Zidane sa grande priorité si Maurizio Sarri venait lui aussi à être limogé dans les prochains mois. Ancien club de l’ancien numéro 10 français avant que ce dernier n’aille terminer sa carrière de joueur au Real Madrid, la Juventus rêverait donc de faire revenir Zidane. Affaire à suivre….