Mercato - PSG : Cette opportunité qui plairait énormément à Mauro Icardi...

Publié le 6 mars 2020 à 0h45 par T.M.

Alors que la Juventus ferait les yeux doux à Mauro Icardi, l’attaquant du PSG ne serait pas insensible...

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Mauro Icardi ? Actuellement, les questions sont nombreuses à ce sujet. Alors que l’Argentin pourrait rester définitivement au PSG, qui dispose d’une option d’achat, Paris United a assuré ce jeudi, qu’Icardi n’était actuellement pas enclin à signer un contrat avec le club de la capitale. Une ouverture dont souhaiterait profiter la Juventus. Très intéressé par le natif de Rosario, le club italien pourrait bien avoir gain de cause.

Icardi prêt à dire oui ?

Concernant l’avenir de Mauro Icardi, Paris United fait également une révélation concernant une possible arrivée à la Juventus. Et ce scénario pourrait bien se réaliser. Selon le média spécialisé, Icardi verrait ainsi d’un bon oeil un avenir à Turin, où il serait titulaire puisque la Vieille Dame cherche à rajeunir son effectif et remplacer Gonzalo Higuain.