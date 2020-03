Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauro Icardi dicté par Gonzalo Higuain ?

Publié le 5 mars 2020 à 19h15 par G.d.S.S.

Alors que la Juventus semble déterminée à recruter Mauro Icardi l’été prochain, le buteur argentin du PSG pourrait bien débarquer pour succéder à Gonzalo Higuain à la pointe de l’attaque.

« Si Icardi ira un jour à la Juventus ? Ah, je ne sais vraiment pas. Si l'année prochaine nous habiterons à Milan ou Paris ? On ne sait jamais dans le football. Mauro choisira et nous le suivrons », confiait récemment Wanda Nara sur l’avenir de Mauro Icardi, et l’épouse du buteur argentin du PSG n’a donc pas fermé la porte à un transfert vers la Juventus l’été prochain. D’ailleurs, pour faire de la place à Icardi dans ses rangs, la Juve serait même disposée à laisser partir un gros joueur.

Higuain sur le départ, Icardi en approche ?