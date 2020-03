Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace XXL pour Zidane avec cette star de Guardiola ?

Publié le 5 mars 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur Gabriel Jesus, l’attaquant brésilien de Manchester City serait également une cible prioritaire de la Juventus en vue du prochain mercato.

« J’ai un contrat avec City et je suis très content de la saison que je fais, de pouvoir jouer, marquer des buts et aider mon équipe. Je suis très content de l’année en cours et je ne pense pas à ce genre de choses », confiait récemment Gabriel Jesus, fermant donc la porte à un départ de Manchester City dans l’immédiat. Pourtant, Zinedine Zidane apprécierait beaucoup son profil et souhaiterait l’attirer au Real Madrid, mais il n’est pas le seul…

Jesus attendu à la Juventus ?