Mercato - Real Madrid : Un protégé de Guardiola ferme la porte à Zidane !

Publié le 28 février 2020 à 9h30 par A.D.

Gabriel Jesus a joué un mauvais tour au Real Madrid ce mercredi en Ligue des Champions. Interrogé sur un potentiel départ dans le club merengue, l’attaquant brésilien a botté en touche.

Alors que Gabriel Jesus défend les couleurs de Manchester City, l’international brésilien n’a pas ménagé la défense du Real Madrid ce mercredi soir. Auteur du but de l’égalisation, le protégé de Pep Guardiola a été l’un des grands artisans de la victoire des Citizens sur la pelouse du Santiago Bernabeu (1-2). Alors que bon nombre de Brésiliens ont brillé au Real Madrid, Gabriel Jesus a été interrogé sur un possible transfert vers le club emmené par Zinedine Zidane. Comme il l’a expliqué à AS , l'attaquant ne préfère pas penser à un départ de Manchester City.

«Je ne pense pas à ce genre de choses»