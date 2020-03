Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie forte pour l’avenir de cet indésirable de Zidane

Publié le 6 mars 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Présent en conférence de presse, Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, entretient le flou sur l’avenir de Dani Ceballos, prêté aux Gunners par le Real Madrid.

Alors qu’il aurait tout fait pour revenir au Real Madrid pendant le mercato hivernal, Dani Ceballos terminera bel et bien son prêt à Arsenal. Arrivé chez les Gunners l’été dernier, le milieu de terrain espagnol redeviendra un membre de la Casa Blanca d’ici quelques mois puisque les deux clubs n’ont pas négocié d'option d’achat. À moins que les Londoniens tentent de transférer définitivement Ceballos au terme de la saison et ainsi négocier auprès du Real Madrid. Interrogé par les journalistes, Mikel Arteta, coach d’Arsenal, explique ne pas avoir abordé cette question avec son joueur.

« Non, nous n'avons pas eu de discussion à ce sujet »