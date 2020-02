Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable revient sur son hiver agité !

Publié le 12 février 2020 à 14h30 par Th.B.

Annoncé du côté du FC Valence à l’occasion du mercato hivernal, Dani Ceballos a choisi de poursuivre son prêt à Arsenal. Le joueur du Real Madrid justifie son choix en évoquant une question de stabilité.

Diminué par les blessures lors de la première partie de saison avec Arsenal, Dani Ceballos n’a pas pu s’imposer comme un élément indéboulonnable des Gunners . Prêté par le Real Madrid pour la totalité de la saison, l’Espagnol aurait cependant quitter le nord de Londres dès le mois de janvier. Le FC Valence aurait formulé un intérêt pour le milieu de terrain qui a révélé avoir refusé de mettre un terme à son aventure londonienne avec Arsenal à qui il veut « rendre la pareille ».

« J’aime avoir de la stabilité dans un club et j’ai décidé de rester à Arsenal »