Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour cette piste offensive d’Abidal ?

Publié le 12 février 2020 à 13h00 par Th.B.

Annoncé comme potentielle recrue du FC Barcelone en tant que joker médical, Ángel Rodriguez n’attendrait plus que le feu vert de la direction du Barça pour un transfert en Catalogne.

Alors qu’Ousmane Dembélé sera officiellement absent pour une durée de six mois, le FC Barcelone se trouve maintenant dans la possibilité de recruter un attaquant évoluant en Espagne en tant que joker médical. Plusieurs pistes auraient été activées par la direction du Barça , à savoir Willian José, Loren, Lucas Pérez ainsi que Ángel Rodriguez. Et selon ESPN , l’attaquant de Getafe serait l’option la plus crédible et la plus accessible d’un point de vue purement financier, lui qui dispose d’une clause libératoire avoisinant les 10M€.

Ángel prêt à accepter une offre du Barça ?