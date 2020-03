Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 6 mars 2020 à 1h00 par B.C.

Disposant d'une clause libératoire de 100M€, Ferran Torres intéresserait le Real Madrid et le FC Barcelone. Cependant, le FC Valence pourrait être dans l'obligation de céder sa pépite pour un montant bien moins élevé. Explications.

À 20 ans, Ferran Torres est l'une des grosses satisfactions du FC Valence, et cela ne passe pas inaperçu en Espagne. En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid auraient notamment des vues sur l'ailier espagnol, disposant d'une clause libératoire de 100M€. Cependant, son contrat court jusqu'en 2021, et Ferran Torres aurait déjà repoussé les premières avances de son club formateur pour une prolongation. De quoi placer le FC Valence dans une situation compliquée.

Ferran Torres encore loin d'une prolongation