Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour l’avenir de Raphael Varane !

Foot Mercato - Real Madrid

Titulaire indiscutable au Real Madrid ces dernières saisons, Raphael Varane s’est imposé comme un cadre du club madrilène. Et alors que la fin de son contrat approche, les Merengue auraient lancé des discussions pour prolonger l’international français.

A seulement 26 ans, Raphael Varane a déjà un palmarès bien rempli. Champion du Monde avec l’Equipe de France en 2018, celui qui est arrivé en provenance de Lens en 2011 a également remporté quatre Ligues des Champions avec le Real Madrid. Titulaire indiscutable dans la charnière centrale madrilène aux côtés de Sergio Ramos, le Français est l’un des hommes forts de Zinedine Zidane. Cependant, en fin de contrat en juin 2022, Raphael Varane pourrait intéresser de nombreux clubs qui cherchent à se renforcer défensivement en recrutant son profil jeune mais déjà très expérimenté. Par conséquent, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de se laisser faire et chercherait déjà à blinder le contrat de son joueur.

D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, le Real Madrid se serait mis à travailler pour prolonger le contrat de Raphael Varane. Le club madrilène aimerait étendre de trois ans le contrat de son défenseur central, soit jusqu’en juin 2025. Pour l’heure, les discussions seraient en cours entre les différentes parties. Affaire à suivre…

