Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Qui faut-il absolument retenir cet été ?

Publié le 7 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le PSG pourrait être contraint de faire un choix entre Kylian Mbappé et Neymar. Mais selon vous, qui faut-il absolument conserver ? C'est notre sondage du jour !

L'été s'annonce mouvementé pour Leonardo. En effet, le PSG risque de subir les offensives des deux mastodontes espagnols pour ses deux phénomènes : Neymar et Kylian Mbappé. Le FC Barcelone souhaiterait toujours rapatrier son ancien attaquant, plus de trois ans après son départ vers le PSG. Du côté du Real Madrid, on rêverait de s'attacher les services de Kylian Mbappé, un joueur qui figure sur les tablettes du club depuis de nombreuses années maintenant. Mais on n’aurait pas l'intention de se laisser faire au sein du PSG.

Mbappé ou Neymar ?