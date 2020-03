Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour le futur club de David de Gea ?

Publié le 7 mars 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que David de Gea ferait partie intégrante de la liste de potentiels successeurs de Keylor Navas, Leonardo pourrait bien ne pas témoigner d’une arrivée de l’Espagnol au PSG, le Real Madrid se détachant clairement comme le favori à sa signature…

Certes, Keylor Navas apporte satisfaction depuis son arrivée l’été dernier au PSG. Cependant, le portier costaricien est âgé de 33 ans et soufflera sa 34ème bougie en décembre prochain. Alors, Leonardo se serait déjà penché sur la question de sa succession et aurait coché le nom de plusieurs profils à savoir Kepa Arrizabalaga, Dean Henderson ou encore David de Gea. Le gardien de Manchester United serait susceptible de quitter le club mancunien cet été bien qu’il ait prolongé son contrat en septembre dernier, mais un départ vers le Real Madrid serait dans les tuyaux.

De Gea vers le Real Madrid ?