Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour le prix de David de Gea !

Publié le 7 mars 2020 à 11h15 par Th.B.

Alors qu’une bataille aux enchères entre le PSG et le Real Madrid semble promise pour cet été, Manchester United aurait fixé le prix de départ de David de Gea à 80M€.

Après une longue période de spéculations sur son avenir, David de Gea a finalement prolongé son contrat avec Manchester United en septembre dernier. Le gardien des Red Devils est désormais contractuellement lié au club mancunien jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option. Mais l’international espagnol aurait peu de chances d’honorer son engagement avec United jusqu’à son terme, ni même de passer l’été du côté d’Old Trafford.

80M€ pour le transfert de David de Gea ?