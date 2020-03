Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva ne lâcherait rien pour son avenir !

Publié le 7 mars 2020 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva n'a toujours pas prolongé son bail. Et pourtant, le Brésilien compte bien prouver au PSG qu'il a les qualités pour rester au moins une saison supplémentaire.

L'avenir de Thiago Silva va rapidement devenir un sujet central au Paris Saint-Germain. Capitaine du PSG, le Brésilien voit effectivement son contrat prendre fin en juin prochain et pour le moment, Leonardo ne s'est toujours pas manifesté pour lui offrir un nouveau bail. Selon la presse brésilienne, le directeur sportif parisien ne serait pas opposé à proposer une prolongation à Thiago Silva mais avec un salaire largement revu à la baisse. Il faut dire qu' O Monstro touche près de 18M€ par an et le PSG ne semble pas disposé à lâcher une telle somme pour un défenseur de 35 ans.

Thiago Silva veut rester au PSG