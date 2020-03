Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une opération colossale avec Mauro Icardi cet été ?

Publié le 7 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Afin de parvenir à ses fins avec Mauro Icardi, la Juventus attendrait que Leonardo lève l’option d’achat de l’Argentin pour soumettre au PSG une proposition que le club ne pourrait pas refuser. Explications.

Bien que Mauro Icardi ait réalisé une première partie de saison de bonne facture, le PSG pourrait ne pas lever son option d’achat fixée à 75M€ dans le prêt convenu avec l’Inter pour la totalité de la saison. En effet, l’Argentin éprouve des difficultés ces derniers temps et Edinson Cavani postule même comme un titulaire régulier désormais, chose qui paraissait impossible en début de saison au vu de la forme affichée par Icardi. Cependant, Leonardo aurait tout à gagner à lever l’option d’achat du buteur, afin de réaliser une grosse opération avec la Juventus.

Pjanic et Dybala pour débloquer l’opération Icardi ?