Mercato - PSG : Leonardo a une idée derrière la tête avec Paul Pogba !

Publié le 7 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Cet été, le PSG devrait se mêler à la lutte pour récupérer Paul Pogba. Un dossier à propos duquel Leonardo aurait certaines idées.

L’heure du départ devrait enfin sonner pour Paul Pogba. A un an de la fin de son contrat, le Français semble plus proche que jamais de quitter Manchester United. La question est maintenant de savoir quelle sera se destination. Alors que le Real Madrid et la Juventus se battent depuis plusieurs mois dans ce dossier, le PSG aurait dernièrement fait irruption pour récupérer Pogba. Ce vendredi, The Independent dévoile d’ailleurs les raisons de l’intérêt de Leonardo pour le champion du monde.

Un atout sportif… et marketing !

Comme le confirme le média britannique, le PSG serait bel et bien sur le coup pour Paul Pogba. Et Leonardo aurait certaines raisons de recruter le joueur de Manchester United. Ainsi, le pouvoir marketing du Français aurait principalement convaincu le PSG de se positionner pour le joueur de 26 ans. Pogba pourrait ainsi être d’une grande utilité pour le club de la capitale, d’autant plus qu’il pourrait perdre un énorme atout en la personne de Kylian Mbappé.