Mercato - OM : Une solution se présente à Villas-Boas pour la doublure d’Amavi…

Publié le 7 mars 2020 à 5h15 par T.M.

L’été dernier, l’OM n’a pas réussi à trouver d’arrière gauche pour venir épauler Jordan Amavi. Un problème qui pourrait bien être résolu durant l’été.

Actuellement, André Villas-Boas doit faire avec un effectif réduit. L’entraîneur de l’OM n’a pas énormément de solutions, d’autant plus que durant le dernier mercato estival, certains besoins n’ont pas été comblés. Les Phocéens avaient notamment pour priorité de recruter un arrière gauche afin d’épauler Jordan Amavi. Si Juan Miranda a semblé très proche, il n’a finalement pas rejoint l’OM, de quoi causer certains problèmes à Villas-Boas pour suppléer Amavi. Mais cela pourrait rapidement devenir de l’histoire ancienne…

« Pour l’instant ma priorité c’est l’OM »