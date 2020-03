Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo interpelle Messi dans le dossier Neymar !

Publié le 6 mars 2020 à 19h15 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi rêverait d’un retour de Neymar au FC Barcelone, Daniel Riolo pointe plus que jamais du doigt l’attaquant brésilien du PSG sur son état de forme.

Comme ce fut le cas l’été dernier, le FC Barcelone voudrait faire revenir Neymar au Camp Nou lors du prochain mercato estival. Lionel Messi, ancien compère offensif de la star brésilienne du PSG, pousserait notamment en ce sens et rêverait de retrouver Neymar au Camp Nou. Mais sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo se montre une nouvelle fois critique sur l’état physique de Neymar et en avertit d’ailleurs Lionel Messi.

« Il faut qu’il voit jouer Neymar en ce moment »