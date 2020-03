Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Odegaard va bouleverser l'avenir du «Messi japonais» !

Publié le 6 mars 2020 à 22h00 par A.M.

Prêté à Majorque, Takefusa Kubo pourrait bien prendre la succession de Martin Odegaard à la Real Sociedad si jamais ce dernier retournait au Real Madrid l'été prochain. Explications.

Le Real Madrid a axé son recrutement sur les jeunes joueurs afin de préparer l'avenir. Dans cette optique, depuis plusieurs années le club merengue a attiré de nombreux joueurs très prometteurs à l'image de Martin Odegaard et Takefusa Kubo, tous deux prêtés respectivement à la Real Sociedad et à Majorque. Et l'avenir des deux joueurs offensifs pourrait d'ailleurs être lié à Luka Modric.

Le Real Madrid à l'origine d'un jeu de chaises musicales ?