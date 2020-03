Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane aurait reçu une offre colossale !

Publié le 6 mars 2020 à 14h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, Luka Modric disposerait d'une très grosse offre de l'Inter Miami et songerait sérieusement à partir.

Depuis sa Coupe du monde 2018 très aboutie avec à la clé une finale perdue contre l'équipe de France, Luka Modric semble sur le déclin. Le Ballon d'Or 2018 est effectivement beaucoup moins influent sur le jeu du Real Madrid. S'il reste un joueur très utilisé par Zinedine Zidane avec 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le Croate est toutefois moins indispensable, et du haut de ses 34 ans, il ne représente plus l'avenir du club merengue.

Modric aurait reçu une grosse offre de Beckham