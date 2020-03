Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà menacé sur un dossier XXL ?

Publié le 6 mars 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG serait de retour à la charge pour Sergej Milinkovic-Savic, l’Inter Milan voudrait également s’attacher les services du milieu de terrain de la Lazio Rome l’été prochain.

Comme l’a récemment révélé la presse italienne, le PSG n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Sergej Milinkovic-Savic lors du prochain mercato estival. Le milieu serbe de la Lazio Rome, qui est une cible de longue date au Parc des Princes, plairait tout particulièrement à Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG ne sera pas seul sur les traces de Milinkovic-Savic, et pour rafler la mise dans ce dossier, il faudra notamment battre un cador de Serie A.

L’Inter toujours en course pour Milinkovic-Savic