Mercato - Barcelone : Braithwaite se livre sur son intégration au Barça !

Publié le 6 mars 2020 à 20h00 par G.d.S.S.

Récemment recruté par le FC Barcelone en tant que joker médical, Martin Braithwaite a vécu une intégration tranquille au sein du club catalan. L’attaquant danois s’est confié à ce sujet.

Avec la blessure longue d’Ousmane Dembélé qui sera éloigné des terrains pour les six prochains mois, le FC Barcelone a reçu l’autorisation de recruter un joker médical. C’est finalement sur Martin Braithwaite, arrivé de Leganès pour 18M€, que le Barça a jeté son dévolu. Interrogé ce vendredi dans les colonnes de Mundo Deportivo , l’ancien attaquant de Toulouse s’est livré sur ses premiers pas au sein du FC Barcelone et son intégration.

« Je suis vraiment content »