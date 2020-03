Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amavi glisse un indice de taille pour son avenir !

Publié le 6 mars 2020 à 19h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi affiche un souhait très fort pour son futur, à savoir participer à la Ligue des Champions avec le club phocéen.

Pris en grippe par une partie du public du Vélodrome en début de saison, Jordan Amavi a redressé la barre. Et de quelle manière. Longtemps critiqué, l'ancien Niçois s'est imposé comme un titulaire indiscutable à l'OM alors qu'André Villas-Boas avait tenté différentes options pour le remplacer comme aligner Hiroki Sakai à gauche. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Jordan Amavi semble même vouloir rester à Marseille où il rêve de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

«Jouer la Ligue des Champions avec l'OM, ce serait magnifique»