Mercato - PSG : Leonardo n'en démordrait pas pour cette piste XXL !

Publié le 6 mars 2020 à 16h15 par A.D.

Le PSG serait sur les traces d'Allan depuis plus d'un an. Leonardo serait bien décidé à relancer ce dossier lors du prochain mercato estival.

Leonardo serait plus que jamais sur les traces d'Allan. En cruel manque de milieux de terrain la saison dernière, Thomas Tuchel aurait réclamé du renfort à Antero Henrique. Pour satisfaire les désirs du coach du PSG, le prédécesseur de Leonardo aurait tenté de recruter Allan. Toutefois, le Napoli se serait montré intransigeant et aurait bloqué le départ de son international brésilien. Malgré les recrutements d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera lors du dernier mercato estival, Leonardo, qui a fait son retour au PSG à la fin de la saison dernière, voudrait toujours renforcer l'entre jeu de Thomas Tuchel. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG voudrait absolument relancer le dossier Allan.

Leonardo déterminé pour Allan ?