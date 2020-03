Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace XXL en moins dans le dossier Allan ?

Publié le 2 mars 2020 à 18h15 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, la Juventus aurait tenté de recruter Allan, à la peine au Napoli. Alors que le PSG serait toujours sur les traces du Brésilien, La Vieille Dame ne devrait pas concurrencer Leonardo l'été prochain.

La Juventus pourrait laisser le champ libre à Leonardo pour Allan. En difficulté au Napoli depuis son transfert avorté au PSG, Allan a vu sa situation se dégrader lorsque Gennaro Gattuso a pris les rênes des Azzurri . Ce qui aurait pu provoquer son départ lors du dernier mercato. En effet, la Juventus aurait souhaité profité de la situation et échanger le milieu de terrain brésilien avec Emre Can. Toutefois, le Napoli se serait montré trop gourmand pour Allan et l'Allemand a finalement posé ses valises au Borussia Dortmund. Alors que le PSG s'intéresserait toujours au natif de Rio de Janeiro, la Juventus ne devrait pas se muer en trouble fête sur ce dossier.

La Juventus hors jeu pour Allan ?