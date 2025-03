Zinedine Zidane à Marseille, la rencontre

Axel Cornic

Véritable icône du football français, Zinédine Zidane a inspiré plusieurs générations, surtout maintenant qu’il est un entraineur à succès. C’est le cas avec Franck Ribéry, qui a raccroché ses crampons en 2021 et semble également vouloir se reconvertir en coach, dans l’espoir de suivre les traces de son ainé.

En seulement quelques années sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane s’est construit un palmarès que certains n’auront jamais en toute une vie. De quoi inspirer les jeunes entraineurs, avec notamment certains de ses anciens coéquipiers en équipe de France.

Ribéry veut suivre les traces de Zidane

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Franck Ribéry s’est confié comme jamais et a expliqué qu’il est en train de faire sa reconversion. Et l’exemple Zidane l’aide évidemment ! « C'est une référence dans ma construction comme entraîneur. Il a passé les diplômes tranquillement, sans griller les étapes » a déclaré l’ancien international français. « Il a pris des jeunes, l'équipe de la Castilla du Real Madrid, puis adjoint, et est enfin un immense entraîneur. Il a pris le temps ».

« On s'est revus l'été dernier à un tournoi à Marseille, chez lui »

Leur relation semble d’ailleurs être toujours bonne, avec notamment une rencontre récente avec Zinédine Zidane du côté de Marseille, sa ville natale. « Il y a eu un feeling. Zizou, ce sont des bonnes ondes. On s'est revus l'été dernier à un tournoi à Marseille, chez lui, et c'est toujours comme si c'était hier » a confié Ribéry. « C'est là qu'on voit que ça colle. Encore aujourd'hui, il reste un modèle dans sa simplicité, sa discrétion, son respect ».