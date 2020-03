Foot - OM

OM - Malaise : Jordan Amavi fait un terrible aveu sur son calvaire !

Publié le 6 mars 2020 à 12h30 par A.M.

S'il a retrouvé un très bon niveau, Jordan Amavi a traversé une période très compliquée durant laquelle le public du Vélodrome ne l'a pas épargné. Un calvaire sur lequel est revenu l'ancien Niçois.

Après des débuts prometteurs dans le couloir gauche de la défense de l'Olympique de Marseille au point d'être convoqué en équipe de France en octobre 2017, Jordan Amavi a traversé une période très compliquée par la suite. Incapable de retrouver son niveau, l'ancien Niçois avait même été conspué par le public du Vélodrome le 29 septembre dernier lors de son remplacement contre le Stade Rennais (1-1). Une situation le latéral gauche de l'OM a très mal vécue comme il le raconte.

«J'étais vraiment au fond»