OM : Bouna Sarr reçoit un ultimatum

Publié le 5 mars 2020 à 19h05 par T.M.

Sélectionneur de la Guinée, Didier Six a envoyé un message très clair à Bouna Sarr.

Très bon à l’OM, Bouna Sarr va devoir prendre une décision pour son avenir international, lui qui a notamment le choix entre la France et la Guinée. D’ailleurs, rapporté par L’Equipe, Didier Six, sélectionneur de la Guinée, a demandé à Sarr de faire rapidement un choix : « Je lui ai donné une deadline de savoir est-ce que le Syli pouvait l'intéresser ? Moi je ne peux pas attendre parce que je dois former quelqu'un. Je lui ai dit que je veux qu'il soit avec nous mais si tu dis non, je respecterai ta décision ».