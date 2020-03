Foot - OM

OM : Pierre Ménès déclare sa flamme à un protégé de Villas-Boas !

Publié le 3 mars 2020 à 23h30 par La rédaction

L’OM réalise une magnifique saison sous la direction de Villas-Boas. Certains joueurs se révèlent et font parler d’eux : c’est notamment le cas de Boubacar Kamara. De quoi taper dans l'oeil des différents observateurs.

L’OM réalise une saison excellente sous les ordres d’André Villas-Boas. Les Marseillais sont deuxièmes du championnat, juste derrière le PSG, et peuvent d’ores et déjà espérer jouer la Ligue des Champions l’année prochaine. Certains joueurs brillent et confirment leur potentiel, comme Boubacar Kamara à tout juste 20 ans. Le jeune défenseur central, formé à l'OM, est parfois repositionné au milieu de terrain depuis le début de la saison, mais cela ne l'empêche de rayonner sur le terrain. Des performances de Kamara qui ne passent clairement pas inaperçues.

Pierre Ménès encense Kamara