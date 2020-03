Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste fixée à 34M€ pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 6 mars 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Thiago Silva arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Leonardo songerait à Gabriel pour lui succéder. Et le LOSC réclamerait environ 34M€ pour céder son défenseur brésilien…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en février dernier, le PSG a coché le nom de Gabriel (22 ans) pour renforcer son secteur défensif l’été prochain. Le contrat de Thiago Silva arrivant à expiration au mois de juin, et alors qu’une prolongation ne semble clairement pas d’actualité, le profil du joueur du LOSC aurait retenu l’attention de Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG devra préparer son chéquier s’il veut Gabriel.

Le LOSC voudrait 34M€ pour Gabriel