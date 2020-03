Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plombé par Zidane dans le dossier De Gea ?

Publié le 7 mars 2020 à 9h45 par Th.B.

Toujours intéressé par le profil de David de Gea, Zinedine Zidane verrait bien l’international espagnol débarquer au Real Madrid cet été. Les dirigeants merengue seraient d’ailleurs ouverts à l’idée de lancer une offensive pour le gardien de Manchester United. De quoi compliquer les affaires du PSG.

Et si David de Gea devenait le prochain gardien numéro un du Real Madrid ? Bien que Thibaut Courtois semble avoir retrouvé son meilleur niveau ces derniers temps après une première partie de saison compliquée, on penserait à recruter un nouveau portier au sein du staff technique du Real Madrid et de sa direction. Et d’après les informations divulguées par The Sun , David de Gea aurait les faveurs à la fois de Zinedine Zidane et de la présidence du Real Madrid alors que Leonardo aurait coché son nom pour la session estivale des transferts du PSG.

De Gea dans les petits papiers de Pérez, voulu par Zidane !