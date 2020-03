Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane et Pérez préparent une énorme équipe !

Publié le 7 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Lancé dans une politique de rajeunissement de son effectif, le Real Madrid a déjà recruté plusieurs grands talents qui pourraient former une équipe redoutable.

Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid a décidé de préparer l'avenir. Dans cette optique, de nombreux grands espoirs du football mondial ont été recrutés à prix d'or. C'est le cas des Brésiliens Reinier Jesus, Rodrygo ou encore Vinicius Junior voire un Ferland Mendy qui représente également l'avenir madrilène. Mais ce n'est pas tout. Le club merengue a également réalisé de belles affaires en attirant de jeunes joueurs à un prix beaucoup plus bas à l'image de Martin Odegaard, Takefusa Kubo ou bien Federico Valverde. Et le Real Madrid pourrait bien prochainement récolter le fruit de son investissement puisque plusieurs trentenaires ne représentent plus l'avenir du club à l'image de Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Marcelo voire Sergio Ramos et Karim Benzema.

Le Real Madrid prépare le futur.